  • BIST 1.420
  • Altın 520,511
  • Dolar 8,4772
  • Euro 10,3663
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin

FRAPORT TAV Antalyaspor’un yeni başkanı, Aziz Çetin oldu.
Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri, bugün saat 17.00'de düzenlenen toplantıda, yeni başkanı belirledi. Başkanlığa, basın sözcüsü Aziz Çetin getirildi.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın görevden ayrılacağını açıklamasından sonra bugün bir toplantı yapmıştır. Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde gerçekleştirilen toplantıda Av. Aziz Çetin'in Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine, Mustafa Yılmaz'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sami Güral'ın getirilmesine, başkan vekilliği görevinin ikiye çıkarılmasına ve Asbaşkan Sabri Gülel'in Başkan Vekili olarak görev almasına, Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Karabulut'un Asbaşkanlığa getirilmesine karar verilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: Seçimde başkanlığa aday olmayacağım31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:33
  • THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in Başantrenörü Ataman: Oyuncularım, kulübüm, ülkem için çok mutluyum31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:27
  • Avrupa basketbolunun en büyüğü Anadolu Efes31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:15
  • Milli futbolcu Merih Demiral: Avrupa'da Türklerin başarısı konuşuluyor30 Mayıs 2021 Pazar 16:35
  • Satranç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek30 Mayıs 2021 Pazar 15:39
  • Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu 'koruma eylem planı'yla çözülecek30 Mayıs 2021 Pazar 13:10
  • Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Köprülü: Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur30 Mayıs 2021 Pazar 13:10
  • İşitme engelli judocular başarılarıyla Gaziantep'i gururlandırıyor30 Mayıs 2021 Pazar 13:09
  • Lille'in genç futbolcusu Mustafa Kapı: Avrupa’da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum30 Mayıs 2021 Pazar 13:08
  • NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım Bucks30 Mayıs 2021 Pazar 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti