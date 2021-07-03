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Antalya'ya 5 ayda gelen turist 1 ayda geldi

Antalya Havalimanı verilerine göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde kente gelen toplam turist sayısı 1,5 milyona yaklaştı.
Antalya'ya 5 ayda gelen turist 1 ayda geldi

Turizm kenti Antalya'da, yaz sezonuyla birlikte hareketlilik arttı. 2019 yılında 15,6 milyon yabancı, 7 milyona yakın da yerli turistle rekorların kırıldığı Antalya turizmi, bu sene haziran başı itibarıyla canlandı. En önemli iki pazardan Rusya'nın nisan ayında başlattığı uçuş yasağını 21 Haziran'da kaldırması, Almanya'nın da tatile gelen vatandaşlarından PCR testi zorunluluğunu kaldırması gibi kararlarla kent turizminde pandemi öncesi günlere dönülmeye başlandı. 

İLK SIRADA UKRAYNA VAR

Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak ile 30 Haziran arasındaki 6 aylık dönemde Antalya'ya gelen toplam yabancı turist sayısı, 1 milyon 468 bin 40 kişi oldu. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ilk 5 ayda 747 bin turist gelirken, haziran ayında neredeyse 5 aylık döneme yakın 721 bin 40 turist geldi. Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında ilk sırayı 417 bin 493 turistle Ukrayna alırken, ikinci Rusya'dan 406 bin 562 turist, üçüncü Almanya'dan ise 198 bin 835 turist tatil için Antalya'ya geldi.

En çok turistin geldiği diğer ülkeler ise şöyle:

"Polonya 89 bin 582, Belarus 46 bin 372, Kazakistan 41 bin 114, Romanya 34 bin 886, Moldova 33 bin 530, Litvanya 22 bin 114, Sırbistan 20 bin 40, diğer ülkeler toplamı 157 bin 512 kişi"

1 GÜNDE 50 BİNE YÜKSELDİ

Özellikle Rusya pazarının 22 Haziran itibarıyla yeniden açılmasıyla hareketliliğin arttığı turizmde, Antalya Havalimanı'na 1 Temmuz'da yurt dışından 261 uçak inerken, 49 bin 669 turist geldi. Bunların 19 bin 625'inin Rus, 6 bin 427'inin ise Alman turist olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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