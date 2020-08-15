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Antalya'ya bir günde 190 uçak inip kalktı

TURİZM kenti Antalya'da uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla iç ve dış hatlarda bir günde 190 uçak inip kalktı.
Antalya'ya bir günde 190 uçak inip kalktı

Antalya'da, uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla yabancı turist hareketliliği yaşanıyor. Covid-19 tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı Antalya Havalimanı'nda, ana pazar konumundaki Rusya ile 10 Ağustos'ta direkt uçuşların başlamasıyla yoğunluk arttı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Rus turistte 10 Ağustos'ta ciddi hareketlilik yaşandığını söyledi. İlk gün 23 bine yakın Rus turisti ağırladıklarını, diğer günlerde bu rakamın 16 binlere düştüğünü kaydeden Yılmaz, Rus pazarında çok hızlı bir açılış yaptıklarını, bu durumun turizmcileri ve kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Bir iç hatlar, iki de dış hatlar terminali bulunan havalimanında henüz geçen yılki yoğunluğa ulaşılmadığını belirten Yılmaz, iç hatlarda yüzde 50, dış hatlarda da yüzde 40 seviyelerinde olunduğunu kaydetti.

Önceki gün iç hatlarda 40, dış hatlarda da 150 uçak rakamına ulaştıklarını kaydeden Genel Müdür Yılmaz, "Bunlar güzel rakamlar. Bir ya da iki ay önce sorsaydınız, buralara gelebileceğimizi pek tahmin etmezdik. Dinamikler döndü, artık kötüye değil, iyiye gidiyoruz. Pik saatlerde dış hatlarda 30 uçağın, iç hatlarda da 15 uçağın inip kalktığını görüyoruz" dedi.

Antalya'nın geçen yıl 193 ülkeden misafir ağırladığını hatırlatan Yılmaz, "Antalya'ya şu an 31 ülkeden yolcu alıyoruz. Bu rakamların tekrar eski 200'lere ulaşmasını bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda bunu da hep beraber göreceğiz. İngiltere 1 Ağustos'ta tur paketlerine başladı, burada canlanma oldu. Polonya açıldı, 3 gün önce ilk uçağı ağırladık. Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya gibi büyük pazarlarımızın hepsi şu anda açık" diye konuştu.

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