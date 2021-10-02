  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2300
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Antalya'ya gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 7 milyonu geçti.
Antalya'ya gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, doğal tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz'in cazibe merkezi olan ve ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, 2021 yılı turizm verilerinin yüz güldürmeye devam ettiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılı 3 milyon 500 bin turistle kapatan Antalya'da, aşılama çalışmaları ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirlerinin meyvesini vermeye başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen yıl Ocak-Eylül ayları arasında 2 milyon 572 bin 314 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da bu yıl aynı dönemde 7 milyon 016 bin 276 kişi ziyaret etti. Bu yılın Ocak-Eylül ayı sonuna kadar olan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısındaki artış oranı yüzde 173 olarak açıklandı. Yaz sezonunun devam ettiği eylül ayında da Antalya'yı ziyaret eden turist sayısında artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2020 yılı Eylül ayında 1 milyon 017 bin 569 kişinin ziyaret ettiği Antalya’yı bu yıl aynı dönemde 1 milyon 732 bin 298 kişi ziyaret etti."

Açıklamada, 2021 yılında, ocak ayından bu yana Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada, 2 milyon 698 bin 344 ile Rusya'nın yer aldığı, bu ülkeyi 1 milyon 108 bin 486 kişi ile Ukrayna, 884 bin 827 kişiyle Almanya'nın takip ettiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa günü düşüşle tamamladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:57
  • Eylül ayında en fazla ihracat çelik sektöründe gerçekleşti02 Ekim 2021 Cumartesi 08:56
  • Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 30,1 arttı01 Ekim 2021 Cuma 10:15
  • EPDK: 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı01 Ekim 2021 Cuma 09:30
  • Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik30 Eylül 2021 Perşembe 13:59
  • İhracat yüzde 51,9 arttı30 Eylül 2021 Perşembe 10:37
  • Trafik kazasında kusurlu olmak tazminat almaya engel değil30 Eylül 2021 Perşembe 09:25
  • Getir’de üst düzey atama29 Eylül 2021 Çarşamba 15:07
  • Türkiye bisiklet turizminde hedef büyütüyor29 Eylül 2021 Çarşamba 11:48
  • Tekirdağ'dan 60'ı aşkın ülkeye hidrolik kaya kırıcı ve ataşman ihracatı29 Eylül 2021 Çarşamba 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti