Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden basıldı

Balıkesir’de, 4 büyük kazı alanında gerçekleştirilen çalışmaların mevcut durumlarının ve hedeflerinin konuşulacağı ‘Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları' çalıştayında M.S. 235 yılına ait Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden sembolik olarak basıldı.

Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde, Avlu Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek “Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları”nın ilk günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Programa Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ile davetliler katıldı.

ANTİK KENTLER TURİZME KAZANDIRILMALI

Program öncesinde katılımcılar tarafından, Marcus Aurelius Severus Alexander’ın M.S. 222-235 dönemine ait Antandros sikkesi 1785 yıl sonra hatıra amaçlı yeniden sembolik olarak basıldı. Antik kentlerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filminin ardından devam eden kazılarla ilgili bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, tespiti yapılan 30 antik kentin bulunduğunu Balıkesir’de Antandros, Kyzikos, Daskyleion, Adramytteion olmak üzere 4 büyük kazı çalışmasının sürdüğünü belirtti. Çaltı, Antandros Antik Kenti, proje aşamasında olan Aeneas Kültür Yolu Projesi ve Kazdağları’ndaki diğer projelerin bir bütün halinde turizme kazandırılmasının Balıkesir’e yabancı turist gelmesini sağlayacağına dikkat çekti. El birliğiyle Balıkesir’de arkeolojik alanların planlı projelerle turizme kazandırabileceğine vurgu yapan Çaltı, “Şu haliyle bile her gün 300’ün üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz. Buraların ören yeri haline gelmesinden sonra günlük 2 binin üzerinde ziyaretçi alabileceğini düşünüyorum. İlki gerçekleştirilen bu çalıştayın önemli açılımlar getireceği inancındayım. Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve kent konseyimizin katkıları çok önemli, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

‘ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI DAHA İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ’

Balıkesir Kent Konseyi’nin katılımcılığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Kent konseyleri; şehre dair konuların istişare edilerek gündeme getirilip karara bağlanması ve gündemde kalmasını sağlamak için şehirlere verilmiş bir şans. Bizler de çok şanslıyız çünkü kent konseylerimiz güçlü” diye konuştu.

Kazı çalışmalarına katılanların gönüllü bir mücadele verdiğini kaydeden Başkan Yılmaz, “Hep beraber Balıkesir’de arkeolojik çalışmaları daha iyi yerlere getirebileceğimize inanıyorum. Balıkesir’i bir marka haline getirebiliriz” dedi.

ÇALIŞTAY VERİLERİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Büyükşehir Belediyesi olarak belirli protokoller çerçevesinde iki kazıya destek olduklarını, diğer ikisi için de çalışmaları başlattıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, bu alanları bir an önce ören alanına dönüştürmek istediklerini belirtti. Başkan Yılmaz, çalıştaydan çıkacak sonuç raporlarının kendileri için bir yol haritası olacağını dile getirdi.

“KAZI ÇALIŞMALARINI 12 AYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Balıkesir Arkeoloji Buluşmalarına öncülük edip, şehrin en temel meselelerinden birini gündeme getirmesi dolayısıyla Balıkesir Kent Konseyi’ne tebrik ederek konuşmasına başlayan Vali Hasan Şıldak, desteklerinden dolayı başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü olmak üzere diğer paydaş kurumlara teşekkürlerini iletti. Balıkesir coğrafyasının altında büyük bir hazine yattığını ve şehrin tarihinin milattan önce 8000'li yıllara kadar uzanarak bir hazineye ev sahipliği yaptığını belirten Vali Şıldak, şunları kaydetti: “Şehrimiz sınırları içerisinde 4 büyük antik şehirden bahsediyoruz fakat 300’ün üzerinde antik kalıntı ve yerleşim birimi olduğu biliniyor. Şehrimiz için büyük bir atılım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Burada yapılan paneller ve sunumlardan çıkacak verilerin bu anlamda yapılacak çalışmalara ve belirlenecek yol haritasına ışık olacağını düşünüyorum. Hocalarımız büyük fedakârlıklarla buralardaki çalışmaları yürütüyorlar. Kazı sürelerini uzatarak 12 aya yapılacak bir hale getirmek istiyoruz. Bakanlığımızın da yeni başlayan böyle uygulamaları var. Çalışmalarımızın ilerleyebilmesi için güç birliği oluşturmak zorundayız. Buradan çıkacak çalışmalar çok önemli.”

VALİLİK KAZI ÇALIŞMALARINA BÜTÇE AYIRACAK

Mevcut dört kazı alanından üçünün, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılmakta olduğunu dile getiren Vali Şıldak, dört kazı alanı için de birer ortak komisyon oluşturularak yol haritasının sürekliliğini takip edecek bir mekanizma oluşturulmasını önerdi. Burada oluşan sinerjiye destek vermek istediklerini söyleyen Şıldak, Valiliğin kültür payından kazı çalışmalarına ciddi bir bütçe ayırmayı planladıklarını belirterek, “Bu çalışmalar doğrultusunda, evrensel kültür mirası tescillenerek gün yüzüne çıkarak koruma altına alınacak ve turizme kazandırılacak. Şehrimizin turizminin gelişimine katkı sağlayacak. Buralar kazı alanlarından ören yeri haline geldiğinde çok fazla turist gelecek. İlimizin turizm gelirlerine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panel ve sunumlar bölümüne geçildi. İki gün boyunca sürecek panel ve sunumların ardından son gün Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Değerlendirilme toplantısı gerçekleştirilecek.