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Antep'te mucize bitki Moringa Oleifera hasadı başladı

Gaziantep'te Moringa Oleifera hasadı başladı. Peki Moringa Oleifera nedir, faydaları nelerdir, neden mucize bitki olarak biliniyor. Moringa Oleifera'ya dair detayları sizler için derledik.
Antep'te mucize bitki Moringa Oleifera hasadı başladı

Gaziantep'te Moringa Oleifera hasadı başladı. Peki Moringa Oleifera nedir, faydaları neler, neden mucize bitki olarak biliniyor. Moringa Oleifera'ya dair detayları sizler için derledik. 

Moringa Oleifera, ülkemizde bilinen adıyla mucize bitki Türkiye'de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayli meşhur bir bitki. 

Nurdağı'nda Moringa Oleifera hasadı başladı.

Bu bitki Nurdağı'nda devlet ile üniversitenin desteği ile kadınlar tarafından yetiştiriliyor. 

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve Nurdağı Belediyesinin destek verdiği projeyle Gözlühüyük Mahallesi’nde ekilen bitkinin hasadı da kadınlar tarafından yapılıyor. 

Bitkinin pazarlanması için kurulan Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı Sevgi Kütüz, mucize bitki ile ilgili yaptığı açıklamada, hasadın yaklaşık 20 gün süreceğini ve bu yıl daha fazla verim beklediklerini kaydetti.  Sevgi Kütüz, "50 dönüm arazimiz var. 60 tona yakın yaş rekolte bekliyoruz." bilgisini verkdi. 

Projenin mimarlarından Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Ercan de gıda, kozmetikte, hayvancılık ve sanayide kullanılan bitkinin ilaç sektöründe de kullanılması için girişimde bulunduklarını belirtti. 

ŞAMPUAN, SABUN ÜRETİLİYOR

Akademisyen Ercan, daha önce bu bitkiden şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin üretildiğine dikkat çekerek "Gaziantep Üniversitesi ve kadın kooperatifimizle beraber tescil başvurularına başladık. Ve tohum tescilini ilk olarak aldık" dedi. 

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Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak ise projeye destek verenlere teşekkür ederek, ürünün daha fazla kullanılabilir hale getirilmesi için belediye olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

 

 

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