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Anthony Fauci'den Mu varyantı ile ilgili açıklama

Anthony Fauci, son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız Mu varyantı (B.1.621) ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Anthony Fauci'den Mu varyantı ile ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenli yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika'da etkili olan B.1.621 (Mu) varyantına ayırmış, söz konusu raporda; varyantın incelenmesi gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilmişti.

Kısa sürede dünya gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen Mu varyantı ile ilgili, pandemi konusunda ABD'nin en yetkili ismi konumunda bulunan Dr. Anthony Fauci konuştu.

New York Post'ta yer alan habere göre, Fauci Kovid-19'un Mu varyantının ABD için "acil bir tehdit" olarak görülmediğini söyledi.

Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı, federal yetkililerin söz konusu mutasyonu çok yakından takip ettiklerini belirtti ve Mu'nun ülkede baskın tür olma ihtimalinin düşük olduğunun altını çizdi.

B.1.621 olarak da bilinen varyant, küresel yaygınlığı şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturuyor.

İlk olarak ocak ayında Kolombiya'da görülen varyant şu anda aralarında ABD'nin de olduğu en az 39 ülkede görüldü.

Kovid-19'un Mu varyantının aşıya daha fazla direnç gösterebileceği belirtiliyor.

Ancak bu konu hakkında henüz bilim dünyasının üzerinde mutabık kaldığı bir çalışma bulunmuyor.

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