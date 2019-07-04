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Antibiyotik için "ölümcül" açıklaması

Hafif gripte alınan antibiyotiklerin hastalığı ölümcül hale getirdiği tespit edildi. Nedeni uygunsuz antibiyotik kullanımının yararlı bağırsak bakterilerini öldürerek yaşam şansını düşürmesi.
Antibiyotik için "ölümcül" açıklaması

Londra’daki Francis Crick Enstitüsü’nden araştırmacılar bağırsakta bulunan bakterilerin, bağışıklık sisteminin akciğerleri saran virüslere cevap vermesine ve onları yenmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Grip virüsüyle enfekte olmuş fareler üzerinde yapılan testler, antibiyotik tedavisi alan farelerin ölüm riskinin diğerlerinin üç katı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bu sonucu ‘antibiyotiklerin hafif rahatsızlıklarda alınmaması veya reçete edilmemesi gerektiğinin kanıtı’ olarak değerlendirdi.

Araştırma kapsamında enfeksiyondan önce antibiyotik verilen farelerin üçte biri hayatta kalırken, ilaç kullanmayanların yüzde 80’i hayatta kaldı. Virüs, semptomlar ortaya çıkmadan önce ve enfeksiyondan iki gün sonra uykuya yatıyor. Bu yüzden erkenden antibiyotik alan farelerin akciğerlerinde 5 kat fazla virüs bulundu. Bu da bağışıklık sistemi tehdidi tanımladığında yanıtının çok daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Bu bağışıklık tepkisi uzuv kaybına, organ yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek sepsislerde olduğu gibi, enfeksiyon kadar zararlı.

Dünya çapındaki sağlık sistemleri artan antibiyotik direnci tehdidiyle boğuşuyor. İlaçların uygunsuz kullanımı, yani etki etmeyeceği durumlarda ya da hayvanları beslemek için kullanılması, yararlı ve zararlı bakterilerin tümünü yok ediyor. Bu da son çare olarak kullanılan güçlü ilaçlara bile direnebilen tedavi edilemez hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bağırsak bakterileri, akciğerdeki antiviral genlerin aktif kalmasını ve grip ortaya çıktığında ilk savunma hattı olarak karşılık vermesini sağlıyor.

Bilim insanları Cell Reports adlı bilimsel yayında yer verdikleri çalışmada, akciğerdeki hücrelerin virüsün çoğalabildiği tek alan olduğunu ve bu yüzden griple mücadelenin kilit alanı olduğunu belirtti. Çalışmada ayrıca şu ifadeler yer aldı: Bağırsak bakterileri, akciğerleri kaplayan hücrelere bir sinyal gönderir. Bu sinyal, virüsün hızla çoğalmasını engeller.

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