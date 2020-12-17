Antiemperyalist Tükkan'a ilgi büyüyor

Ankara Kalesi’nde yerel üreticileri desteklemek için açtığı işletmede, ürünlerine verdiği isimlerle ilgi çekmeyi başaran Serhat Çolak, amacının markaların insanları sömürmesine engel olmak ve bilinçli bir tüketici profili oluşturmak olduğunu söylüyor.

Ankara Kalesi’nde yerel üreticiyi desteklemek için açılan, “ Antiemperyalist Tükkan ” büyük ilgi görüyor. Ürünlerine verdiği demokrat turşu, feminist reçel, muhafazakar tarhana, liberal salça gibi isimlerle ilgi çekmeyi başaran işletme amacının yerel üreticiyi ve yerli ürünleri desteklemek ve farkındalık oluşturmak olduğunu söylüyor.

MARKALAR İNSANLARI SÖMÜRÜYOR

Konu hakkında gazetemize konuşan işletme sahibi Serhat Çolak, küçük yaşlardan itibaren tarım ile uğraştığını insanların doğal ürünlere ulaşmaktaki yaşadığı sıkıntıları bildiğini, bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için de bu tarz bir girişimde bulunduğunu dile getirdi. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla emperyalizmin insanları bir sömürge haline getirdiğini hatırlatan Çolak, “İnsanlar ünlü bir markadan bir giysi giydiklerinde ya da ünlü bir restoranda bir şeyler yiyip içtiklerinde kendilerini farklı bir statüde görüyorlar. Bu da insanların sömürülmesine neden oluyor.”

AMAÇ; YEREL ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK

“Aynı zamanda insanları yozlaştırıyor. Bende buna karşı çıkabilmek için yerel ürünlerin satıldığı ve desteklendiği bir dükkan açtım. Yerel üretici pazarda, sadece tarım ve gıda noktasında değil tekstil ve birçok konuda büyük markalar yüzünden hep sıkıntı yaşıyor. Ben de buna karşı yerel üreticinin yanında yer aldım” diye konuştu.

ÜRÜNLER ANKARA’DAN

Çolak, karbon ayak izi salınımını azaltmak için ürünleri çevre ilçelerden aldığını vurgulayarak, “Dükkanımda bulunan ürünlerin hepsi yüzde yüz doğaldır. Yüzde 90’nı Ankara ve çevresindendir. Karbon salınımını azaltmak için mümkün olduğunca bulunduğum bölgedeki ürünleri alıp satışa sunuyorum. Ankara’daki kadın kooperatifleri ile iş birliği içerisindeyim.”

TAMAMEN DOĞAL

“Ürünlerimizin hiç birisi endüstriyel değildir. Tamamen el yapımı ve doğal ürünlerdir. Çubuk turşusundan tutunda Beypazarı kurusuna kadar onlarca çeşit ürün satmaktayım. Bunun yanı sıra atalık tohum takası da yapmaktayım. Genetiği ile oynanmamış tohumları takas usulü alıyoruz. Tohum takas ağı oluşturmaya çalışıyorum” dedi.

TÜKETİCİ BİLİNÇSİZ

“İnsanlar, özellikle büyük şehirlerde topraktan uzak yaşadığı için bir ürünün nasıl olması gerektiğini bilmiyorlar. İhtiyaçlarını karşılarken daha yapay, sentetik olanı alıyorlar” diyen Çolak, “İnsanlar ihtiyaçlarını karşılarken bilinçli değiller. Bundan dolayı da çok rahatsızdım. Çünkü bunlar insanların sağlığını ve dengesini bozuyor. Mesela şalgam üretiyorlar, ürünün raf ömrünü uzatmak için içine sodyum benzoat koyuyorlar. Sodyum benzoat insanların bağırsak florasını bozuyor. Şalgamın içerisinde yararlı bakteriler var ama raf ömrünü uzatmak için konulan madde o yararlı bakterileri öldürüyor. Marketteki birçok ürün bu şekilde. İnsanlardan talep bu yönde olduğu için de üretici de mecbur buna yöneliyor” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA