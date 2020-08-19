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Antik Tiyatro İhaleye çıkıyor

Ulus’ta yer alan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan Antik Roma Tiyatrosu, restorasyon için bugün ihaleye çıkıyor.
Antik Tiyatro İhaleye çıkıyor

Ankara’nın tek Antik Roma Tiyatrosu “Ulus Antik Roma Tiyatrosu” yenilenerek turizme kazandırılacak. Arkeopark Projesi’nin bir ayağını oluşturan, Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ihaleye çıkarılacak olan proje yaklaşık 30 dönüm alanı kaplıyor. Proje bitiminde bölgenin canlandırılması ve turizme kazandırılması hedefleniyor. 

AÇIK İHALE USULÜYLE İHALE EDİLECEK
Roma Dönemi Tiyatrosu; Hisar Parkı Caddesi, Kevgirli Sokak ve Hacı Bayram Bulvarı arasında kalan, doğu yönünde de Ankara Kalesi ile sınırlanan bir ve ikinci derece arkeolojik sit alanındaki 'Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı' sınırları içerisinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Ankara Roma Tiyatrosu Restorasyonu Yapım İşi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin  23’üncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

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2 BİN YILLIK TİYATRO
Anadolu Medeniyetler Müzesi’nin 1982’de Ankara Kalesi çevresinde başlattığı kazılarda ortaya çıkarılan Antik Roma Tiyatrosu milattan sonra birinci ve ikinci yüzyıllar arasında inşa edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2009 yılında kalıntılar üzerine ve çevresine inşa edilen binaları yıktıktan sonra devreye Ankara Büyükşehir Belediyesi girmiş, 2013’te başlatılan “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” kapsamında kalıntıların restorasyonunu üstlenmiş daha sonra çalışmalar durdurulmuştu.

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AKTİF ETKİNLİK ALANI OLACAK
Konu hakkında gazetemize konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş proje tamamlandığında tiyatroda bakanlık tarafından yılda en az dört konser verileceğini, bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin de aktif etkinlik alanı olacağını dile getirdi. Tiyatronun Başkentin kültür sanat yaşamına katkı verecek bir mekâna dönüşeceğini, çevreye değer katacağını dile getiren Ödemiş, “Bölgeyi Efes, Göreme gibi yapacağız. Gelen tur otobüslerini o bölgede ağırlayacağız. Turistleri ring seferleri ile kaleye taşıyacağız. Dolmuş durakları o bölgeden kısa bir zaman içinde taşınacak” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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