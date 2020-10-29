  • BIST 1.127
  • Altın 502,081
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu

Bu yılki kazılarda balık fosilleri ve çok sayıda midye kalıntısının yanı sıra 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelc
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde, geçen haziran ayında başlayan 2020 kazıları sona erdi. İzmir'in tarihine ışık tutan kazılar sayesinde kentin tarihinin 5 bin yıl yerine 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılırken, üst üste kurulan 9 köy de ortaya çıkarılarak gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği ortaya çıktı.

8 BİN 200 YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ

Antik alandaki kazılarda bu yıl bulunan en dikkat çekici buluntu ise 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği oldu. Heykelciğin yanı sıra bir diğer buluntu 8 bin 200 yıllık bardak da yine ülkenin kültür hazinesine kazandırıldı. Yine aynı döneme ait balıkçılıkla ilgili çok sayıda ağ ağırlığı dikkati çekti. İlk İzmirlilerin balıkçılıkla oldukça ilgili olduğu, ağla avcılık yaptığı da böylelikle anlaşıldı. Madalyon ve kolye ucu gibi çeşitli takılar da yine kazılarda bulundu. 

6 aylık çalışmaların ardından bu yılki kazıların sona erdiğini belirten kazı başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, bu seneki kazılarda ortaya çıkarılan 250'ye yakın buluntuyu İzmir Müze Müdürlüğü'ne vereceklerini ifade etti. Bu yılki en önemli buluntular arasında 8 bin 200 yıllık 5 santimetre boyunda ana tanrıça heykelciğinin yer aldığını belirten Derin, ancak mermer heykelciğin kafa kısmının yerinde olmadığına ifade etti. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, deri işlemeciliğinde kullanılan kesici aletlerin, balık avında kullanılan ağ ağırlığı, ayrıca yün dokumacılığında kullanılan mermer ve taştan yapılan malzemelere dikkat çekerek, buluntuların dönemin kültür ve sanat açısından verdiği değeri, inceliği gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 71 yaşındaki sporcu, 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı29 Ekim 2020 Perşembe 10:25
  • 93 DHKP/C'li terörist yakalandı29 Ekim 2020 Perşembe 10:25
  • İbrahim Kalın: Cumhuriyet, bu milletin diriliş hikayesidir29 Ekim 2020 Perşembe 10:10
  • İçişleri Bakanı Soylu: 1923’teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız29 Ekim 2020 Perşembe 10:04
  • Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı29 Ekim 2020 Perşembe 09:45
  • MSB'den cumhuriyetin 97. yılına özel video29 Ekim 2020 Perşembe 09:43
  • Bosna Savaşı'ndaki katliamla ilişkili olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı29 Ekim 2020 Perşembe 09:42
  • Cumhuriyet 97 yaşında29 Ekim 2020 Perşembe 09:36
  • Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu29 Ekim 2020 Perşembe 09:34
  • TBMM Başkanı Şentop'tan '29 Ekim' mesajı29 Ekim 2020 Perşembe 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti