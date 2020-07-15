Antrenmanlar tedbirli bir şekilde devam ediyor

Gazetemize konuşan Çağlar Spor Kulübü yetkilisi ve A Milli Sporcu Enes Çağlar, normalleşme sürecinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan spor salonları 1 Haziran’dan itibaren yeniden açıldı. Normalleşme süreciyle birlikte açılan spor salonlarındaki faaliyetler, alınan sıkı önlemler eşliğinde devam ediyor.

Keçiören Subayevleri’ndeki Çağlar Spor Kulübü yetkilisi aynı zamanda A Milli Sporcu Enes Çağlar, normalleşme sürecinde spor salonlarındaki çalışmalarla ilgili gazetemize bilgi verdi.

SALONLARDA SALGINA KARŞI SIKI ÖNLEMLER

Salgın nedeniyle gerekli hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini alarak antrenmanlara başladıklarını kaydeden Çağlar, “Uzun süredir kapalıydık. Normalleşme süreci kapsamında tekrar faaliyete geçen spor salonumuzda çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Yeni süreçte antrenmanlarımıza gerekli önlemleri alarak kontrollü bir şekilde sürdürüyoruz. Pandemi öncesi yoğun bir öğrenci kitlemiz vardı malum pandemi süreci içerisinde sayımız düştü. Kimse endişelenmesin biz kulüp olarak her türlü önlemleri fazlası ile aldık” dedi.

SOSYAL MESAFELİ ANTRENMANLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talimatlarına uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çağlar, “Sosyal mesafe kuralı baz alınarak antrenmanlarımızda kişi sayısını azaltarak gruplar halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dezenfektanlarımız mevcut. Hijyen önlemlerimizi artırdık.

Antrenmanlara gelen sporcularımızın ateş ölçümlerini günlük olarak not alıyoruz. Hijyen ve temizliğe hat safhada önem veriyoruz. Spor salonumuzun dezenfektan işlemlerini uzman kişilere sürekli uygulatıyoruz” sözlerini ekledi.

2021’E HAZIRLIK

Antrenmanlarla ilgili de bilgi veren Çağlar, “Çalışmalarımızda daha çok kondisyon kuvvet ve koordinasyon antrenmanlarına ağırlık verdik, normalleşme süreci kapsamında bu şekilde devam edeceğiz. Virüs sebebi ile iptal olan uluslararası spor organizasyonlarında bu yıl 3 sporcumuz Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecek, 1 sporcumuz da Dünya Şampiyonası seçmesinde mücadele edecekti; fakat virüs dolayısı ile şampiyonalar yapılamadı. 2021 yılı hazırlıklarımız kontrollü bir şekilde devam ediyor tek ümidimiz Covid -19’in en kısa sürede ülkemizde ve dünya da son bulmasıdır” diye konuştu.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-