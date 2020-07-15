  • BIST 117.741
  • Altın 399,614
  • Dolar 6,8523
  • Euro 7,8235
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Antrenmanlar tedbirli bir şekilde devam ediyor

Gazetemize konuşan Çağlar Spor Kulübü yetkilisi ve A Milli Sporcu Enes Çağlar, normalleşme sürecinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. 
Antrenmanlar tedbirli bir şekilde devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan spor salonları 1 Haziran’dan itibaren yeniden açıldı. Normalleşme süreciyle birlikte açılan spor salonlarındaki faaliyetler, alınan sıkı önlemler eşliğinde devam ediyor.  
Keçiören Subayevleri’ndeki Çağlar Spor Kulübü yetkilisi aynı zamanda A Milli Sporcu Enes Çağlar, normalleşme sürecinde spor salonlarındaki çalışmalarla ilgili gazetemize bilgi verdi.  

4223400f-dc8e-4911-8bab-060a1f75b6a5.jpgb59d74e8-1197-416f-9a3d-88e58ced38ed.jpg

SALONLARDA SALGINA KARŞI SIKI ÖNLEMLER 
Salgın nedeniyle gerekli hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini alarak antrenmanlara başladıklarını kaydeden Çağlar, “Uzun süredir kapalıydık. Normalleşme süreci kapsamında tekrar faaliyete geçen spor salonumuzda çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Yeni süreçte antrenmanlarımıza gerekli önlemleri alarak kontrollü bir şekilde sürdürüyoruz. Pandemi öncesi yoğun bir öğrenci kitlemiz vardı malum pandemi süreci içerisinde sayımız düştü. Kimse endişelenmesin biz kulüp olarak her türlü önlemleri fazlası ile aldık” dedi.  

cc5e9d30-968d-4057-b572-02df56f718e4.jpgSOSYAL MESAFELİ ANTRENMANLAR 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talimatlarına uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çağlar, “Sosyal mesafe kuralı baz alınarak antrenmanlarımızda kişi sayısını azaltarak gruplar halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dezenfektanlarımız mevcut. Hijyen önlemlerimizi artırdık.
Antrenmanlara gelen sporcularımızın ateş ölçümlerini günlük olarak not alıyoruz. Hijyen ve temizliğe hat safhada önem veriyoruz. Spor salonumuzun dezenfektan işlemlerini uzman kişilere sürekli uygulatıyoruz” sözlerini ekledi.

2021’E HAZIRLIK
Antrenmanlarla ilgili de bilgi veren Çağlar, “Çalışmalarımızda daha çok kondisyon kuvvet ve koordinasyon antrenmanlarına ağırlık verdik, normalleşme süreci kapsamında bu şekilde devam edeceğiz. Virüs sebebi ile iptal olan uluslararası spor organizasyonlarında bu yıl 3 sporcumuz Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecek, 1 sporcumuz da Dünya Şampiyonası seçmesinde mücadele edecekti; fakat virüs dolayısı ile şampiyonalar yapılamadı. 2021 yılı hazırlıklarımız kontrollü bir şekilde devam ediyor tek ümidimiz Covid -19’in en kısa sürede ülkemizde ve dünya da son bulmasıdır” diye konuştu. 
 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 15 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:00
  • Gazetemize konuşan şehit eşi Özkan: “Şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum”15 Temmuz 2020 Çarşamba 05:01
  • Mesleğin son temsilcisi15 Temmuz 2020 Çarşamba 02:02
  • Ankara'da 6 ilçenin kaymakamı değişti!15 Temmuz 2020 Çarşamba 01:00
  • 40 yıl geçse unutulmaz15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:35
  • 15 Temmuz15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:03
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...14 Temmuz 2020 Salı 09:10
  • Esnafın sıkıntısı büyük, destekler yetmiyor14 Temmuz 2020 Salı 04:03
  • Bakanlık'tan hobi bahçesi anketi14 Temmuz 2020 Salı 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti