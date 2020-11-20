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Antrenörlere akademik eğitim

Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, belediye antrenörlerine eğitim verildi.
Antrenörlere akademik eğitim

Lokman Hekim Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen eğitim kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri tarafından sporda etik ve ahlak, sağlık ve egzersiz, spor psikolojisi, kuvvet antrenmanı ve uygulamaları gibi konular anlatıldı. 

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Her bir çocuğumuz kıymetli
Spor Kulübü bünyesinde gençlere eğitim veren antrenörlerin de bilgi, yetenek ve donanım anlamında gençleri en iyi şekilde yetiştirmeleri için eğitimlerin önemine vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Lokman Hekim üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında sporcularımız, kıymetli akademisyenlerimiz tarafından eğitim alıyor. Spor kulübümüzde geleceğin sporcularını en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Her bir çocuğumuz bizim için önemli, onların sağlıklı ve vatanımıza faydalı bireyler olmaları için çalışıyoruz. Bu çabamızın geri dönüşlerini sporcularımız başarıya ulaşarak ortaya koyuyor. Sporcularımızın elde ettiği başarı bizim çocuklarımız için doğru adımlar attığımızı gösteriyor” dedi.

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