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Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yerine çelenk töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda sınırlı sayıda katılımcıyla tören düzenlendi.
Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yerine çelenk töreni düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalvı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Anzak Koyu'nda saat 05.30'da Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton'un konuşmalarıyla başlayan törende, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2. Kolordu Komutanlığında görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu.

Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in çelenk bıraktığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Program, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından tamamlandı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinnes ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Anzaklar ve Anzak Günü
Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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