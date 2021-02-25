Anzer balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 2300 ila 3000 rakımları arasında bulunan Anzer Yaylası'nda üretilen "Anzer Balı"na coğrafi işaret belgesi verildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen ve Osmanlı dönemine ait kayıtlarda da yer alan Anzer balı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleri neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, coğrafi işaretli ürünlerin tarımsal üretimde markalaşma, tanıtım ve reklam ürünlerin değerinin yükseltilmesi gibi konularda pek çok avantaj sağladığını belirtti.

Anzer balının coğrafi işaret tescili alan diğer ürünlerin yanında yer almasını çok önemsediklerini dile getiren Çeber, "Coğrafi işaret tescili sayesinde hem üreticilerimiz kazanacak hem de tüketicilerimiz doğru ürünle buluşacaktır. Bu yüzden ilimizde yürütülmekte olan coğrafi işaret tescil alma çalışmalarını çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Çeber, Rize'nin kendine özgü pek çok özelliği içerisinde barındıran özel bir il olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda oluşan doğal çeşitlilik ile birlikte ürün çeşitliliği de oluşmaktadır. İlimiz genelinde 6 coğrafi işaretli ürün bulunmaktaydı. Halihazırda 7 ürünümüz daha Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapmış ve inceleme aşamasındadır. Bu ürünlerimizin de tescil edilmesiyle beraber ilimizde üretilen yöremizi tanıtan ürünlerimiz daha da değer kazanacaktır. İlimizde coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar sayesinde ilimizin tanıtımına katkı sağlayarak ürünlerimizin değerini daha fazla yükselmeyi hedefliyoruz."