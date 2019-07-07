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Anzer balının kilosu bin lira; sipariş yağıyor

Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Ballıköy'de üretilen Anzer balının bu yılki kilo fiyatının bin lira olduğu açıklandı.
Anzer balının kilosu bin lira; sipariş yağıyor

Ballıköy'e bağlı Anzer Yaylası'nda Haziran ayında 200 üretici 2 bin 500 kovanda bal üretimine başladı. Ağustos ayının sonunda sağımı yapılacak ballar tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilecek. Hava koşullarına bağlı olarak 2,5 ton dolayında rekoltenin beklendiği yaylada, üretilen balın kilo fiyatı bin lira olarak açıklandı. Polen fiyatları ise 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirlendi. Anzer balında şimdiden Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bin 500'ü aşkın kişi 2 ton dolayında bal siparişi verdi. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsrail’den bal siparişi geldi. Türkiye'de en çok bal siparişi verenler arasında ünlü futbolcular da yer alıyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, balın kilogram fiyatının bin lira olarak belirlendiğini belirterek, "Anzer balının kilogram fiyatını bin lira olarak belirledik. Geçen yıl kilo fiyatımız 940 liraydı. Şu anda balımız için yoğun talep var. Yurt içi ve yurt dışından talepler geliyor. Futbolcular bu yıl çok bal talep ediyor. 1500'ü aşkın kişi 2 ton dolayında bal siparişi verdi. Üretim iyi olursa tüm talepleri karşılayacağız" dedi.

Anzer balının taklit edilmesine yönelik üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını ifade eden Civelek, "Her yıl bal ambalajlarını değiştiriyoruz. Demir ve kurşun ile ıslak mühürlü bal kavanozları barkot etiketi ile satışa sunuluyor. Balların taklit edilmesinin önüne geçmeyi amaçladık. Vatandaşlarımız bal alırken kooperatifimizle irtibata geçmeli" diye konuştu.

ANZER BALI

İkizdere’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’ndaki Ballıköy Köyü'nde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek flora nedeniyle yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, önceden sipariş alınarak satılıyor.

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