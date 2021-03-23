AOÇ 400 bin kavanoz satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü, ihale ile yaklaşık 400 bin adet cam kavanoz satın alacak.
Alınacak olan cam kavanozlarla ilgili ilanda “660 ml,82 mm Twist Off (1/1) Standart Cam Kavanoz 150.000 Adet (52 Palet ) 370 ml,63 mm Twist Off (1/2) Standart Cam Kavanoz 245.000 Adet (52 Palet)” bilgisi verildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 12.04.2021
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