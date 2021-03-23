AOÇ 400 bin kavanoz satın alacak

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü, ihale ile yaklaşık 400 bin adet cam kavanoz satın alacak. 12 Nisan’da yapılacak olan ihalenin detayları haberimizde: