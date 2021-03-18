AOÇ Müdürlüğü makine satın alacak

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, ihale ile muhtelif makine satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ihale ile muhtelif makine satın alacak.

Alım yapılacak makinelere ilişkin “1 Adet Homojenizatör Makinası 1 Adet Tubuler Pastörizatör,Ürün Hazırlama Ünitesi ve Otomatik CIP Hattı 1 Adet Meyve Suyu Kapak Kapama Makinası Revizyonu ve Kapak Sevk Ünitesi 1 Adet Boş Şişe Taşıma Konveyörü ve Şişe Soğutma Tüneli” bilgisi verildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.04.2021

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