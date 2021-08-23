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AOÇ'deki yangının şüphelisine en az 10 yıl hapis istemi 

Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Mehmet Toprak hakkında, 'kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
AOÇ'deki yangının şüphelisine en az 10 yıl hapis istemi 

1925 yılında kurularak, 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hazine'ye bağışlanan, Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı'nda bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 25 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan yapılan müdahale ile yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Yangın başladığı sırada bölgede bulanan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Toprak, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Toprak, sorulan sorulara ilgisiz cevaplar verdi. Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne sevk edilen şüpheli hakkında, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için gözetim altında tutulması gerektiği yönünde rapor verildi. Savcılık da Toprak'ın rapor doğrultusunda tam güvenlikli hastaneye sevkini talep etti. Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi'ne sevk edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savcılık, Mehmet Toprak hakkında 6831 sayılı 'Orman Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince iddianame düzenledi. 'Kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 11'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mehmet Toprak, 2 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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