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AÖF sınav sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.. Açık Öğretim Sınav sonuçları az önce açıklandı. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
AÖF sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihindeki oturumlarla sona ermiş gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi duyuruya göre AÖF sınav sonuçları az önce açıklandı. 2020 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

"Açıköğretim Sistemindeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."

Bu açıklamanın ardından sonuçların bugün içerisinde açıklanma beklentisi oluştu.

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