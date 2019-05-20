  • BIST 86.771
  • Altın 246,833
  • Dolar 6,0080
  • Euro 6,7100
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 27 °C
»

AP seçimleri öncesi aşırı sağ partiler ortak miting yaptı

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde hızla yükselen aşırı sağ partiler ortak miting yaptı.
AP seçimleri öncesi aşırı sağ partiler ortak miting yaptı

İtalya’nın Milano kentinde 11 AB ülkesinden gelen aşırı sağcı parti temsilcilerinin katılımıyla yapılan büyük mitingin ardından bir toplantı düzenlendi. Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin lideri Marine Le Pen, AP seçimlerinin ardından, Strasbourg’da "aşırı sağcıların daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir grup oluşturabileceklerini" dile getirdi.

İSLAM KARŞITLARI BİR ARADA

Mitinge ayrıca İslam düşmanlığıyla tanınan Hollanda Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wilders, Finlandiya’dan Finliler partisini lideri Laura Huhtasaar, Slovak "Biz Aileyiz" partisinden Boris Kollar, Avusturya için Özgürlük Partisi'nden Harald Vilimski, Danimarka Halk Partisi’nden Andres Vistisen, Flamanlar’ın Özü Partisi'nin lideri Gerolf Annemans katıldı.

TÜRKİYE'YE YÜKLENDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)’in yeni genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, AP seçimleri öncesi Türkiye üzerinden provokatif bir açıklama yaptı. İBB Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin konuşan siyasetçi, "AP seçimleri için verilecek her oy, özgürlüğe sahip olmayan Türkiye’deki muhalefet için de verilmiş sayılacak" dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korsana rekor ceza: Aracı bağlanan korsan taksici polise direndi20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:00
  • Rus üssüne saldırı20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:56
  • Cezaevi firarisi bekçiyi rehin aldı: Daha sonra intihar etti20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:46
  • 42 ilde KPSS operasyonu : 275 gözaltı kararı20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:30
  • Fatih'te büyük vurgun: Kilolarca altın ile kayıplara karıştılar20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:00
  • Sulama kanalında cesedi bulunmuştu: Eşinin sevgili tarafından öldürülmüş..20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:57
  • Küçük Nurcan göz yaşları içinden son yolculuğuna uğurlandı20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:17
  • Bakan Akar, Şoygu ile telefonda görüştü20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:52
  • İstanbul Müftülüğü'nden ekmek tepkisi20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:29
  • Meclis'te 382 dokunulmazlık dosyası var20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti