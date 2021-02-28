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Apart otelde kadın müşteri, gürültü nedeniyle tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı 

Bursa'da bir apart otelde yan yana odalarda kalan iki müşteri arasında gürültü yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Gözde D.(31), yan odada kalan ve gürültü yaptığını iddia ettiği Şehmus S.'yi (28) 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Apart otelde kadın müşteri, gürültü nedeniyle tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı 

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir apart otelde meydana geldi. Otelde yanyana odalarda kalan Gözde D. ile Şehmus S. arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Otelde kalan diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı. Ancak bir süre sonra gürültünün artarak devam etmesi üzerine öfkelenen Gözde D. mutfaktan aldığı bıçakla, Şehmus S.’nin odasını bastı. Gözde D. elindeki bıçakla Şehmus S.’ye saldırarak genç adamı bacağının ve kasığının 6 yerinden bıçakladı. Yaralı halde otelden kaçan Şehmus S., bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şehmus S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehmus S.’nin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler Gözde D.’yi kaldığı apart otelde yakalayarak gözaltına aldı.  

Tedavi altına alınan Şehmus S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Gözde D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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