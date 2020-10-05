Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu

BURSA'da 5 katlı bir binanın zemin katında bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama paniğe neden olurken, apartmanın 3'üncü katında dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.