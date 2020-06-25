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AP'den Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için ilave kaynağa onay

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programlara 485 milyon Euro ilave kaynak sağlanmasına onay verdi.
AP'den Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için ilave kaynağa onay

AP Bütçe Komitesi'nin Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a ilave destek sağlanmasına yönelik ek destek sağlanmasının görüşüldüğü toplantı sonunda yapılan oylamada söz konusu AB Komisyonu teklifi  33 "Evet", 4 "Hayır" ve 3 "Çekimser" oyla kabul edildi.

Teklife göre, Türk Kızılay ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara, Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programına toplam 485 milyon Euro kaynak aktarılacak.

AB, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların sağlık ve eğitimlerine yönelik çeşitli projelere de 100 milyon Euro sağlayacak. 

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

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