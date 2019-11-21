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Apple, 1 milyar dolarlık kampüs inşaa edecek

ABD merkezli bilgisayar üreticisi Apple, Teksas-Austin'de yaklaşık 278 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir kampüs inşaatına başladığını duyurdu.
Apple, 1 milyar dolarlık kampüs inşaa edecek

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 1 milyar dolar yatırımla 2022 yılında tamamlanması beklenen kampüste en yeni Mac Pro bilgisayarların üretimi de yapılacak.

TEKSAS'TA İNŞA EDİLİYOR

Açıklamada, yeni kampüsün, şirketin yerel yatırımları genişletme planlarının bir parçası olarak, Amerikan ustalık ve yaratıcılığına olan güvenden dolayı, Teksas'ta yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

AUSTİN'DE 7 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Teknoloji devi Apple, Austin'de yaklaşık 7,000 kişi istihdam ediyor. Apple'ın açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın üretim tesisini ziyaret edeceği de belirtildi.

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