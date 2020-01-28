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Apple'a dev ceza!

Apple, Kanadalı patent firması WiLan’a ait patentleri ihlal ettiği için 85 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.
Apple'a dev ceza!

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonlarda bulunan bazı teknolojiler, başka firmalar tarafından üretiliyor. Bu nedenle telefon üreticileri ve diğer şirketler arasında, zaman zaman patent krizleri yaşanabiliyor.

Apple, kablosuz iletişim ile ilgili patentleri ihlal ettiği için Kanadalı patent firması WiLan ile davalık olmuştu. Birkaç gün önce dava sonuçlandı ve Apple, 85 milyon dolarlık bir cezaya çarptırıldı.

APPLE'A VERİLEN CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Veri indirirken, aynı anda telefon görüşmeleri yapmakla ilgili olan iki patenti ihlal eden Apple, ilk olarak 2019'un Ocak ayında mahkemelik olmuştu. Mahkeme, o zamanlar WiLan'in suçlamalarını kabul etti ve Apple'ı 145 milyon dolar cezaya çarptırdı.

Ancak ABD Bölge Hakimi Dana Sabraw, WiLan şirketinin Apple'ın ödeyeceği telif ücretini hesaplamak için kullandığı yöntemin kusurlu olduğunu öne sürdü ve cezanın yeniden hesaplanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Daha sonra görülen duruşmada, Apple'ın ödeyeceği ceza 85 milyon dolara indirildi ve dava sonlandı.

İKİ ŞİRKET ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK 2010 YILINA DAYANIYOR

WiLan, kendisini "dünyanın en başarılı patent lisanslama şirketlerinden biri" olarak tanımlıyor. Apple'ın, WiLan ile ilk yasal anlaşmazlığı 2010 yılında başlamıştı. WiLan o zamanlar Apple'ı, bluetooth ile ilgili ürünlerinden birini ihlal etmekle suçlamıştı.

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