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Apple'dan flaş karar!

Apple’ın kablosuz kulaklığı Airpods’un üretimini, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri nedeniyle Vietnam’a taşıma çalışmalarına başladığı duyuruldu.
Apple'dan flaş karar!

Nikkei Asian Review gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple’ın anlaşmalı üreticisi olan Çin firması GoerTek AirPods’un en son modelinin üretim sürecindeki direncini test edecek. Bu zamana kadar yalnızca Çin’de üretilen cihaz, bu yaz itibariyle Vietnam’da da üretilecek.

Nikkei Asian Review daha önce, Apple’ın üretiminin yüzde 15 ile yüzde 30 arasındaki bir bölümünü, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin sonucundan bağımsız olarak, Çin’den Güneydoğu Asya’ya taşımayı planladığını duyurmuştu.

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