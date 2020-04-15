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Apple’dan salgınla mücadelede hareketliliği ölçen veri sitesi

Apple telefonlarda yüklü "Haritalar"da araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlanacağı belirtildi.
Apple’dan salgınla mücadelede hareketliliği ölçen veri sitesi

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını yavaşlatmak için alınan tedbirler sırasında insanların daha az araç kullanıp kullanmadığını gösteren verileri kamu sağlığı yetkililerine bildireceğini duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, Apple telefonlarda yüklü olan Haritalar'da araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlanacağı belirtildi.

Raporların günlük yayınlanacağının belirtildiği açıklamada, karşılaştırmaların salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönem olan ocak ayının ortasında bir tarihle yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, verilerin kullanıcıların izlenmemesi, onların istek ve konumlarının gösterilmemesi için toplandığı vurgulanarak, verilerin 63 ülke veya bölgede kamu sağlığı yetkililerine iletileceği aktarıldı.

Türkiye'nin de dahil edildiği söz konuyu internet sitesine www.apple.com/covid19/mobility ulaşılabilecek.

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