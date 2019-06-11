Aqua Park yenileniyor

Keçiören Belediyesi geçtiğimiz aylarda çıkan yangın sonucu büyük hasar gören Kalaba Aqua Park’ta yenileme, temizlik ve çevre düzenlemesi başlattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Artık yaz geldi. Keçiörenlilerin serinlemek amacıyla önemli uğrak noktalarından biri olan Kalaba Aqua Parkımızı yeniliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz parkımızın keyfini inşallah doyasıya yaşayacaklar” dedi.

ÇALIŞMALAR YOĞUN OLARAK DEVAM EDİYOR

Keçiören Şevkat Mahallesi Doktor Besim Ömer Caddesi üzerinde hizmet veren Kalaba Aqua Park’ta geçtiğimiz aylarda büyük bir yangın çıkmış, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Keçiören Belediyesi ise aqua park ekipmanlarının zarar gördüğü olayın ardından başlattığı çalışmayla tesisin yeniden hizmete açılması için yoğun mesai harcıyor.

ALTINOK: TADİLATI KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

Yaz sıcaklarının aniden bastırmasıyla Kalaba Aqua Park’taki çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaz ayı iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Ankara’da hava sıcaklıkları artık havuza girilebilecek seviyelerde seyrediyor. Biz de Keçiörenlilerin serinlemek amacıyla önemli uğrak noktalarından biri olan Kalaba Aqua Parkımızı yeniliyoruz. Talihsiz bir yangın vakasıyla tahrip olan parkımızın tadilatını kısa sürede tamamlayacağız. Yangın çıkmamış olsaydı parkımızı elbette yine bir bakım ve temizlik dönemine sokacaktık. Parkımız büyük ihtimalle Haziran ayı içerisinde faaliyete başlayacak. Yavrularımız, gençlerimiz ve ailelerimiz de parkımızın tadını doyasıya yaşayacak” diye konuştu.

