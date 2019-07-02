  • BIST 100.201
  • Altın 259,592
  • Dolar 5,6350
  • Euro 6,3656
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 18 °C
»

Aqua Park'lara yoğun ilgi

Keçiören Belediyesi, temizlik ve sağlık kontrollerinin ardından aqua park ve yüzme havuzlarıyla yaz sıcağında serinlemek isteyen çocuklara ve gençlere kapılarını açtı. 
Aqua Park'lara yoğun ilgi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yavrularımızın keyifli vakit geçirebilmeleri için sağlık ve temizlik denetimleri aksatılmadan yapılan yüzme havuzu ve aqua parklarımız yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımızı yüzme havuzlarımıza bekliyoruz” dedi.

HAVUZLARI SADECE ÇOCUKLAR DEĞİL VATANDAŞLAR DA KULLANIYOR

Karne heyecanının ardından yaz tatiline giren çocuklar ve gençler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Keçiören Belediyesi yüzme havuzu ve aqua parklarına akın etmeyi sürdürüyor. Belediye yetkilileri tarafından belirlenen takvimle bayanlara ve erkeklere farklı günlerde hizmet veren yüzme havuzu ve aqua parklar yoğun ilgi görüyor. Keçiören Belediyesine ait Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Aqua Park ile Aktepe Yüzme Havuzu ve Aqua Park tesislerinden sadece çocuklar değil vatandaşlar da yararlanarak havuz keyfini doyasıya çıkarıyor. 

dsc_6695.jpg

SPOR YAPMAK, İNSAN PSİKOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ

Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda verilen yüzme derslerini hatırlatan Başkan Turgut Altınok, sporunun sağlık için önemli olduğunu vurgulayarak, “Sağlıklı bir toplumun temelinde spor vardır. Sporun her türlüsü hem sağlık hem de insan psikolojisi için önemlidir. Yüzme sporunu yaygınlaştırmak için Keçiören Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ortaklaşa programlar düzenliyor. Bu yıl yaklaşık 2000 çocuğumuza yüzme öğrettik” diye konuştu.

UYUŞTURTUCUDAN KORUNMANIN TEMELİNDE SPOR VAR

Sporun çocuklar ve gençler için bir sosyalleşme aracı olduğunu, ailelerin de bu konuda hassas davranması gerektiğini belirten Başkan Altınok, şu ifadeleri kullandı:
“Başta yüzme sporu olma üzere diğer spor dallarına ilgi duyan gençlerimizi ilgi duydukları alana teşvik etmeliyiz. Kötü alışkanlıklardan, uyuşturtucudan ve alkolden korunmanın temelinde spor, sanat ve diğer sosyal aktiviteler vardır. Türkiye’mizin ve dünyanın kanayan yarası olan uyuşturtucu kullanımı ve kullanım yaşının düşmesi vahim sonuçlar doğuruyor. Teröre verdiğimiz şehitlerimizden fazla uyuşturucu illetine kurban veriyoruz. Bu bakımdan çocuklarımızı faydalı işlere çekmek yerel yönetimler olarak bizlerin de birer görevidir.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aqua Park'lara yoğun ilgi03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:37
  • Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan sera ve mantar çiftliklerine ziyaret03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:32
  • Çubuklu şehide mevlit okutuldu03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:30
  • Kıraathanelerde kitap denetimi03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:28
  • Altındağ'da bulunan çöp ev temizlendi03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:26
  • Baraj Doluluk Oranları 2 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ02 Temmuz 2019 Salı 08:28
  • Elektrik Kesintisi 2 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ02 Temmuz 2019 Salı 08:27
  • Çamlıdere ev kütüphanesi açıldı02 Temmuz 2019 Salı 00:34
  • Yenimahalle'de pati dostları buluştu02 Temmuz 2019 Salı 00:33
  • Sincan Belediyesinden şehit ailelerine Şanlıurfa gezisi02 Temmuz 2019 Salı 00:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti