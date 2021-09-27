AR-GE'de İstanbul'la yarışan şehir:Ankara

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım, sanayi üretiminde ve katma değerde ön plana çıkan ilk 5 şehrimizin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli) Ar-Ge ve inovasyondakikonumlarını, birbirlerine karşı göreli pozisyonlarını incelediklerini açıkladı

“Çalışmada amacımız, birbirinden farklı büyüklükteki şehirlerimizin, bu büyüklüklerinden kaynaklanan avantajlarını arka plana attığımızda yenilik ve Ar-Ge’de nasıl bir performans sergilediklerini karşılaştırmalı olarak ele almaktır.”

TÜGİAD ANKARA ŞUBESİ YAPTIĞI ÇALIŞMANIN SONUÇLARINI PAYLAŞTI.

Zafer Yıldırım yaptığı açıklamada “2013-2019 yıllarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Girişimci Bilgi Sistemi verilerinden yararlanarak gerçekleştirilen çalışmaya göre; girişim sayısı, marka başvuru sayısı, patent/faydalı model sayısı, kamu Ar-Ge fonlarından yararlanma durumuna göre tüm göstergelerde baş şehir İstanbul. Tasarım sayısı dışında diğer göstergelerde ikinci ilimiz Ankara’dır.” dedi.

ŞEHİRLERİN BÜYÜKLÜKLERİ ORTADAN KALDIRILDIĞINDA RESİM DEĞİŞİYOR.

Yıldırım “Nüfus ve ekonomik aktivite olarak bakıldığında İstanbul o kadar muazzam bir büyüklük ki onun yanında tüm şehirlerimiz küçük kalıyor. Ancak değişkenlere oransal olarak bakıldığında tüm analiz sonuçları değişiyor” açıklamasında bulundu. Patent/faydalı model sayısında ilk sırada yer alan İstanbul 10.000 girişime düşen patent/faydalı model oranında birincilikten ikinciliğe geriliyor. Marka başına düşen patent/faydalı model sayısında İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nin gerisine düşüyor.” dedi.

GİRİŞİM BAŞINA DÜŞEN KAMU AR-GE FONU SIRALAMASINDA ANKARA İLK SIRADA.

“Çalışmada girişim başına düşen Ar-Ge desteği miktarı daincelenmiştir. Bunda da Ankara ilk sırada yer almakta, Kocaeli ve Bursa ilk 3’te yer almaktadır. Temel verilerde İstanbul, hangi gösterge alınırsa alınsın diğer şehirlerimizin ötesinde bir yapı sergiliyor. İstanbul’u Ankara takip etmektedir. Ancak şehirlerin göreli durumlarını analiz etmeye yarayan oranlarda İstanbul’un mutlak üstünlüğü ortadan kalmaktadır. Patent ve tasarım performansında Bursa ön plana çıkarken Ankara kamu Ar-Ge fonlarından yararlanmada Ankara ön sıraya gelmektedir. ” diye konuştu.

İNOVASYON SİSTEM YAKLAŞIMI ÖNEMLİ

Yıldırım yaptığı açıklamada “Hiç kuşkusuz bu analizler tek başına herhangi bir şehrin ya da bölgenin yenilikçilik kapasitesini ölçmekte ve geleceğe dönük bir simülasyon sunmada yeterli değil. “İnovasyon sistem yaklaşımı” ile konunun kapsamlı bir model çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Bu yaklaşım temel olarak; ulusal, bölgesel ya da tematik bir konuda inovasyon yaratma kabiliyetine sahip firmalar, organizasyonlar, araştırma enstitüleri ve kamu kurumları gibi aktörlerin bireysel performansları üzerine değil, bu aktörlerin bir sistemin parçası olarak etkileşimleri üzerine kurulmuştur. Hazırlamakta olduğumuz kapsamlı raporda bu yaklaşım ile Ankara’nın nasıl ileri teknoloji üssü olabileceğini ortaya koyacağız” dedi.