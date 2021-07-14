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Ar-Ge'ye geçen yıl 14,3 milyar lira harcandı

Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için geçen yıl 14 milyar 331 milyon lira harcama yapılırken, bu yıl için 18 milyar 339 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldı.
Ar-Ge'ye geçen yıl 14,3 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu, "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar-2021" bültenini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Ar-Ge için geçen yıl 14 milyar 331 milyon lira harcama yapıldı. Böylece 2020 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 0,28 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise bu yıl merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 18 milyar 339 milyon lira tahsis edildi.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı geçen yıl 8 milyar 334 milyon lira oldu.

En fazla fonlama üniversitelere yapıldı
Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2020 yılı için en fazla harcama yüzde 48,8 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bunu yüzde 13,4 ile savunma, yüzde 10,2 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,7 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,9 ile eğitim takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak bu yıl için yapılan tahmine göre de en çok ödeneğin yüzde 44,6 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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