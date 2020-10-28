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Ara bitti, kaldığı yerden devam 

Pursaklar Belediyesi, hanım evlerinde yeniden kayıtlara başladı.
Ara bitti, kaldığı yerden devam 

Halk Eğitim Merkezleri ile Pursaklar Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü meslek edinme kurslarına katılan hanımlar, kişisel becerilerini geliştirmenin yanında sosyal bir ortamda zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor.

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Yeniden hanımlara hizmet vermeye hazırlanan Pursaklar Belediyesi Hanım evlerinde kurslara katılacak kursiyerlere; Kur’an-ı Kerim, Arapça ve iğne oyası, ahşap, aşçılık, tel kırma, dikiş, okuma yazma, Bilgisayarlı muhasebe, Karakalem, Gümüş kazaz örücülüğü, nakış,  çocuk gelişimi, Kuaförlük, pastacılık, seramik, örgü, işaret dili eğitimleri ve vb. birçok mesleki eğitim verilerek, başarılı olan kursiyerler de meslek belgesi almaya hak kazanacak.
Koronavirüs Eylem Planı ve Belediye İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde, koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla eğitim ve kurs faaliyetlerinin hanım evlerinde hizmet vermeye başlaması planlanıyor. 

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‘‘Sağlıklı ve güvenli bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’
Hanım evlerinin kaldığı yerden eğitime vermeye başlayacağını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kültür, sanat ve sosyal yaşam, samimiyet ve sıcaklık ile hemşehrilerimizle yeniden buluşacağımız güzel günlere hanım evlerimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Tüm hanım evlerimizde virüse karşı geniş kapsamlı bir dizi tedbirler alıyor, almaya devam ediyoruz. Tekrardan sevgiyle kucaklaşmak için maske, mesafe, temizlik kurallarına azami derecede uymamız gerekiyor. Sağlıklı ve güvenli bir gelecek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde, pandemi tedbirleri nedeniyle bir süre önce meslek edinme kurslarına geçici süreyle ara verilmişti.

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