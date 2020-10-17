  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Ara Güler vefatının ikinci yıldönümünde Beyoğlu’nda anıldı

Duayen foto muhabiri Ara Güler, vefatının ikinci yıldönümünde Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği ile anıldı.
Ara Güler vefatının ikinci yıldönümünde Beyoğlu’nda anıldı

Dünyaca ünlü duayen foto muhabiri Ara Güler, vefatının ikinci yıldönümünde de unutulmadı. Usta fotoğraf sanatçısı doğup büyüdüğü Beyoğlu’nda düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde "Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği düzenlendi. Galatasaray Meydanı’nda kurulan platformda vatandaşlar Ara Güler'in fotoğraflarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekildikleri fotoğraf karelerini anı olarak alan vatandaşlar daha sonra Ara Güler'in adının verildiği, Ara Kafe'nin bulunduğu sokakta sanatçının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdiler.
 

"İNSANLIĞI ANLATAN KARELERİYLE BAKIŞIMIZI HEP DOĞRU YÖNE ÇEVİRDİ"

 

Ara Güler’in mezarı başında düzenlenen anma törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, daha sonra İstiklal Caddesi'nde kurulan "Ara Güler için Fotoğraf Çek" platformunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Ara Kafe'nin bulunduğu sokakta sanatçının fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezen Başkan Yıldız, “Ara Güler Beyoğlu’nun ve İstanbul’un en güzel fotoğraflarını çeken usta fotoğraf sanatçılarından birisi. İnsanı ve insanlığı anlatan kareleriyle bakışımızı hep doğru yöne çevirdi. Bugün ustayı saygıyla anıyoruz. Galatasaray Meydanı’nda Ara Güler’in karesine giriyor, sergisini geziyoruz. Usta foto muhabiri Ara Güler’in hatıralarını Beyoğlu’nda yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.


 

Vatandaşlar da, Ara Güler’in, Beyoğlu’nun ve İstanbul’un en önemli değerlerinden birisi olarak gönüllerde yaşamaya devam edeceğini söylediler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz17 Ekim 2020 Cumartesi 17:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ilgiyle izlendi17 Ekim 2020 Cumartesi 17:01
  • Ordu’da orman yangını17 Ekim 2020 Cumartesi 16:09
  • İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı17 Ekim 2020 Cumartesi 16:07
  • Ara Güler vefatının ikinci yıldönümünde Beyoğlu’nda anıldı17 Ekim 2020 Cumartesi 15:17
  • Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor17 Ekim 2020 Cumartesi 15:15
  • Mersin'den yola çıkan ‘Kanuni’, Bozcaada açıklarına demirledi17 Ekim 2020 Cumartesi 15:12
  • Taksim’de maske takmayan turistler uyarıldı17 Ekim 2020 Cumartesi 14:26
  • Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi: 13 sivil hayatını kaybetti17 Ekim 2020 Cumartesi 11:19
  • Sakarya'da trafik kazasında yaralanan yunus polisi şehit oldu17 Ekim 2020 Cumartesi 11:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti