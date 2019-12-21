Arabası olan herkesi ilgilendiren önemli karar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

İstanbul Trafik Vakfı

İstanbul Trafik Vakfı bünyesinde kurulan Taşıma ve Çekiciler İktisadi İşletmesi Mart 1996 yılında hizmete girdi. Bu tarihe kadar İstanbul'da yapılan yasak park çalışmaları hem yasa dışı olup, hem de elde edilen gelirin kimlerin cebine gittiği belli olmazken bu tarihten itibaren yasak park çalışmaları yasallaştırılarak İstanbul Trafik Vakfınca yürütüldü ve elde edilen gelir İstanbul Trafiği için özveriyle çalışan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ihtiyaçları için harcandı.