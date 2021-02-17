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Arabuluculuk ile 1 milyon 214 bin dosya mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturuldu

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde 1 milyon 214 bin 269 dosya, mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturuldu.
Arabuluculuk ile 1 milyon 214 bin dosya mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturuldu

Alınan bilgiye göre, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanan arabuluculuk, tarafların iradesiyle uyuşmazlıkların sade ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlıyor.

Mahkemelerin iş yükünü büyük oranda azaltan uygulama ile yıllarca sürecek davalar çok daha kısa sürede çözüme kavuşturulabiliyor.

Uygulama kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 768 bin 396 dosyanın müzakeresi tamamlanırken, taraflar arasında mahkemeye gitmeden anlaşma sağlanan dosya sayısı 1 milyon 214 bin 269 oldu.

İş uyuşmazlıklarında 623 bin 576, ticari uyuşmazlıklarda 144 bin 752, tüketici uyuşmazlıklarında 16 bin 455, ihtiyarı arabuluculukta ise 429 bin 486 dosyada taraflar, mahkemeye gitmeden anlaştı.

Arabuluculuk ile uyuşmazlıklardaki anlaşma süreci kısaldı
İş uyuşmazlıklarında, bir dosyanın karara bağlanması ilk derece mahkemelerinde ortalama 555 gün, istinaf ve temyiz süreciyle birlikte 1000 günü bulurken, arabuluculuk kapsamında ortalama 10 günde çözüme kavuşturulabiliyor.

Yine ticaret mahkemelerinde bir dosyanın karara bağlanması 547 gün, tüketici uyuşmazlıklarında ise ortalama 425 günde sonuçlanırken, arabuluculuk ile 20 gün gibi kısa bir sürede çözülebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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