Araç Bakımı İhmale Gelmez

İvedik Oto Sanayi Sitesinde 30 yıldır tamircilik yapan Ali Azmaz, havaların soğumasıyla birlikte araç kış bakımlarının muhakkak yaptırılması gerektiğini söyledi.

Bakımı yapılmayan aracın yolda bırakacağını ve maddi olarak daha büyük zarara uğratacağını belirten Azmaz, “Bakım mağduriyeti engeller” dedi.

Güngör Otomotiv Oto Tamir ve Bakım Servisi sahibi Ali Azmaz kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araç bakımlarının aksatılmaması yönünde vatandaşları uyardı. Konu hakkında gazetemize bilgi veren Azmaz, “Motor ve cam suyunu muhakkak yenileyin, kış lastiklerinizi taktırın, araç aküsünü kontrol ettirin. Motor bakımını da aksatmayın. Aksi halde mağduriyet yaşarsınız” dedi.

ANTİFRİZİ YENİLEYİN

Azmaz, havaların soğumasıyla birlikte ilk dikkat edilecek hususlar arasında araç cam suyu ve antifriz olduğunu söyleyerek, sürücüleri bu konuda uyardı. Özellikle antifrizin önemine dikkat çeken Azmaz, “Havalar soğuduğunda bazı araçların suyu donabiliyor. Donan su termostatı patlatabiliyor. Bunun yanı sıra daha büyük arızalarda ortaya çıkabiliyor. Müşterilerimizi bu konuda sık sık uyarıyoruz. Kış aylarına girerken muhakkak antifrizinizi yenileyin. Aksi takdirde yolda kalırsınız” diye konuştu.

KIŞ LASTİKLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Azmaz, antifrizin yanı sıra olası bir kazaya meydan vermemek için kış lastiklerini de ihmal etmemeleri konusunda vatandaşlara hatırlatma yaparak, “Belirli bir sıcaklığın altında yaz lastiklerinin yol tutuş özelliği azalıyor. Islak, buzlu, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine nispeten, kış lastiklerinin yol tutuş özelliğinin daha sağlam ve yüksek güvenlik sağladığı biliniyor. Kışlık lastik soğuk havalarda, fren mesafesi ve yola temas noktasında yazlık lastiğe göre daha başarılı. Kışın nasıl terlik ya da yazlık ayakkabı giyemiyorsak, aracımızın ayakkabıları diye tabir edilen lastikleri mevsime göre seçmeliyiz” diyor.

YÜZDE 50’Sİ TAKTIRDI

Her yıl 1 Aralık’ta zorunlu kış lastiği uygulamasının hayata geçtiğini hatırlatan Azmaz, birçok müşterisinin bu tarihi beklemediğini, kışlık lastiklerini çoktan taktırdığını da sözlerine ekledi.

AKÜYÜ KONTROL ETTİRİN

Soğuk havaların kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde, “Araç sahipleri ve sürücüler, marş basma sorunu yaşamamak için akülerini kontrol ettirmeli, gereğinde değiştirmeli” diyen Azmaz, “Soğuk havalarda aküler voltaj gücünü önemli oranda yitiriyor. Düşen hava sıcaklıklarının akü ve şarj basmaya olumsuz etkileri oluyor. Yolda kalmamak için akü de muhakkak kontrol ettirilmeli” diyor.

MOTOR BAKIMI AKSATILMAMALI

Bakım yapılmamasının özellikle kış aylarında araca büyük tahribat verebileceğinin altını çizen Azmaz, “Motor bakımı aksatılmamalıdır. Motor gücünü standartların altına inmesini engellemek için motor bakımı çok önemlidir. Özellikle kış aylarına girerken aracın yağı değiştirilmelidir. Yazın kalın yağ kullanılırken, kışın ince yağ kullanılmalıdır. Aracın dinamoları muhakkak kontrol edilmelidir. Aracın yakıt filtresi ve hava filtresi de muhakkak değiştirilmelidir” şeklinde konuştu.

İŞÇİLİK DE ZAMLANDI

Bakım ve tamir fiyatları konusunda da açıklama yapan Azmaz, artan döviz kuru yüzünden birçok malzemenin yüzde 300 zamlandığını belirtti. “Fazlası vardır, eksiği yoktur” diyen Azmaz, sözlerini şöyle sürdürdü, “Malzemelerdeki fiyat artışı, işçiliğe de yansıdı. Çünkü birçok ürün döviz kuruna endeksli. 100 liraya aldığınız bir ürünün fiyatı artan kurla birlikte yukarı tırmanıyor. Tamamen kur farkı. Paramızın değeri günden güne eriyor. Bizde mecburen işçiliğe zam yapmak zorunda kalıyoruz” diyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA