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Araç filosu genişliyor

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, evsel atık transferinde zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla araç filosuna 5 yeni çöp transfer treyleri ekledi.
Araç filosu genişliyor

Hali hazırda 6 adet vinçli çöp kamyonu, 33 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 8 süpürge aracı ile ilçe sokaklarını pırıl pırıl yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç filosuna katılan 5 yeni çöp transfer treyleri ile artık daha hızlı, güvenli ve tasarruflu hizmet sunacak. 

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Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlıyor

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan yeni Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Alanına kurulan transfer istasyonu ile ilçe genelinden toplanan evsel atıklar yaklaşık 3 kamyonun taşıdığı atık miktarını tek seferde çöp döküm alanına ulaştıracak. 

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Ayrıca kullanılan yeni çöp transfer araçları sayesinde çöp taşıma ve personel giderlerinden tasarruf edilerek, trafik yoğunluğunun azaltılmasına da fayda sağlayacak. Avrupa standartlarında üretimi yapılan yeni çöp transfer araçları, iş güvenliğine uygun olarak işçilerin çalışma konforunu ön plana alarak tasarlandı.
Yenimahalle’yi daha temiz yarınlara taşıyoruz

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Temiz bir Yenimahalle için yeni ve çevreye dost sistemler kullanılarak hizmet sunulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yaz kış demeden gece gündüz Yenimahalle sakinlerine hizmet eden ekiplerimiz, 15’er ve 21’er metreküp hazneli çöp kamyonları ile kışın günde 650 ton, yaz mevsiminde ise 900 tona yakın çöp topluyor. Bunun yanında 6’şar ve 9’ar metreküplük haznesi olan süpürge araçları da durmaksızın sokakları temizlemek için çalışıyor. Baştan aşağı yenilediğimiz yeni temizlik işleri hizmet alanında kurduğumuz transfer istasyonu sayesinde, ilçeden toplanan evsel atıklar yeni hizmet araçları ile daha ekonomik ve güvenli bir şekilde döküm alanına ulaştırılacak. Yenimahalle’de vatandaşı düşünüyor, ilçenin huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Bu anlayışla çalışmaya devam edecek ve örnek alınan bir ilçe olan Yenimahalle’yi daha temiz yarınlara taşıyacağız” dedi.
 

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