Araç giriş çıkış yasağı başladı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında büyükşehirler ve Zonguldak'ta araç giriş çıkışı yasağı başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 ile mücadelede açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibarıyla 15 gün süreyle durduruldu.



Ankara'nın çevre illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında polis ve jandarma ekipleri kontrollerine başladı.

Yasağın başladığı ilk saatlerde Ankara'ya geliş ve Ankara'dan çıkış istikametindeki yollarda araç yoğunluğu oluştu.

Ekipler, Ankara-İstanbul otoyoluna gece yarısından önce giriş yapan araçların geçişine mağduriyet yaşanmaması için izin verdi.

Ankara-Eskişehir kara yolundaki Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası Kavşağında oluşturulan denetim noktasında ise Eskişehir istikametine gitmek isteyen vatandaşlardan sadece geçerli mazereti olanlara izin verildi.

Geçerli mazereti olmayan sürücüler, bu noktadan geri gönderildi.



İstanbul

İstanbul'un sınırları olan Kocaeli istikametindeki Şekerpınar, Trakya tarafındaki Silivri'de 26 uygulama noktasında kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler, geceyarısından önce Anadolu Otoyolu'na giriş yapan araçların geçişine bir süre izin verdi.

00.01 itibarıyla ise şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü.

Ekipler genelgeye göre özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi, sürücüleri de bu konuda bilgilendirildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde ekipler tır ve kamyon harici tüm araçları durduruyor.

İzin belgesi bulunmayan araçların geçişini izin verilmiyor, sürücüler konu ile ilgili bilgilendiriliyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Pirinçlik kontrol noktasında denetim yapan ekiplerce aracı durdurularak belgesi bulunmadığı için geçişine izin verilmeyen sürücülerden Mahmut Kayaalp, yaptığı açıklamada, izin belgesi almadan yola çıktığını belirtti.

Kayaalp, Niğde'ye gitmek istediğini dile getirerek, bunun için Diyarbakır'a dönüp izin belgesi alacağını aktardı.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücülere ayrıca ateş ölçümü de yapılıyor.

Araç geçişine izin verilecek istisnalar

Bu 31 ile temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile giriş çıkış yapabiliyor.

Yurt içinde ticari yük, yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş çıkış yasağı getirilen illerden transit şekilde geçişlerine müsaade ediliyor.