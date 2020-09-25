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Araç Giriş-Çıkışları yasaklansın

Başkent’in turistik bölgelerinden Ankara Kalesi araç istilasına uğramış durumda. Tarihi bölgeyi ziyarete gelen turistler, araç girişinin tarihi dokuya zarar verdiğini söyleyerek, kale ve çevresine araç girişinin yasaklanmasını istiyor.
Araç Giriş-Çıkışları yasaklansın

Ankara’nın en çok ziyaret edilen tarihi ve turistik bölgesi Ankara Kalesi araç sorunu ile boğuşuyor. Araç giriş çıkışının izin verildiği turistik bölgede ziyaretçiler çevreye park edilmiş ve yollardan geçen araçlardan yürümekte zorlanıyor. Tarihi bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler dünyanın hiçbir bölgesinde tarihi alanlara araç ile girilmediğini hatırlatarak, bölgeye araç giriş çıkışının yasaklanmasını istiyor. 

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ARAÇ İSTİLASINA UĞRADI
Başkent’in tarihi simgelerinden biri olan ve gün içerisinde  yüzlerce kişiyi ağırlayan Ankara Kalesi araçların istilasına uğramış durumda. Tarihi bölgeyi ziyarete gelen turistler, kale ve çevresine araç giriş çıkışının yasaklanmasını talep ediyor.

DÜNYADA EMSALİ YOK
Bölgenin eski yapılanma yeri olduğuna dikkat çeken ziyaretçiler, “Bölge eski yapılanma olduğu için, birçok yol dar. Dar yollardan bir de araç geçince bölgeyi gezmek iyiden iyiye zorlaşıyor. Dünyanın hiçbir yerinde tarihi bir kaleye araç girişi yapılamıyor. Burada da araç girişi olmamalı.”

TARİHİ DOKUYA UYGUN DEĞİL
“Tarihi dokuya uygun değil. Büyükşehir Belediyesi’nden araç girişi çıkışları yasaklamasını istiyoruz. Buraya gelen ziyaretçiler o eski dokuyu hissetmek ve yaşamak için geliyor. Etraf otopark gibi araçlarla dolu olunca o hissi yaşayamıyorsunuz. Üstelik birçok yol dar olduğu için yürümekte zorlanıyorsunuz. Bir de bu yollardan araç geçiyor.” 

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OTOPARK GİBİ
“Örnek verecek olursak Koyunpazarı sokağının girişine bir çok araba park ediyor. Halbuki burası kale bölgesine girişlerden bir tanesi. Bu girişten bölgeye gelen turistler her yere park edilmiş araç manzarası ile karşılaşıyorlar. Aynı şekilde Koyunpazarı Sokağı gibi dar ve dik olan yollar var. Buralarda yürümekte zorlanırken bir de bu yollardan araç geçiyor. Zaten dar ve dik bir yol. Araç geldiğinde tedirgin oluyorsunuz. Bu yüzden bölgeye araç giriş çıkışının yasaklanmasını istiyoruz” diyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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