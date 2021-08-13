Araç Girişine Kapatılsın

Tarihi Koyunpazarı Sokak’ta rahat yürüyememekten şikâyet eden vatandaşlar, sokağın araç girişine açık olmasının yayaların can güvenliğini tehlikeye attığını söyleyerek, yolun trafiğe kapatılmasını istedi.

Ulus Kale Mahallesi’nde bulunan birçok sokağın dar olması ve trafiğe açık olması yayalara zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar tarihi sokaklarda rahat yürüyememekten şikâyet ederken Koyunpazarı Sokağı’nın araç geçişlerine uygun olmadığını belirten vatandaşlar, olası bir kazanın önüne geçmek için sokağın araç geçişine kapatılmasını istiyor.

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Vatandaşlar Kale Mahallesi’ndeki sokakların tek araçlık geçişe uygun olduğunun altını çizerek bazı sokakların trafiğe kapatılmasını istiyor. Koyunpazarı gibi yaya geçidinin çok olduğu sokaklarda, araç geçişinin yayaların can güvenliğini tehlikeye attığını söyleyen vatandaşlar şu ifadeleri kullanıyor:

“YOLLAR ÇOK DAR”

“Yollar çok dar sadece tek araç geçebiliyor. Araçlar yolu kullandığında da bize yürüyecek alan kalmıyor. Burasının dik yokuş olmasından dolayı araçları geriye kaçıran sürücüler oluyor ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Ayrıca bu bölge tarihi bölge olduğu için araçlar tarihi dokuya zarar veriyor. Koyunpazarı Sokak başta olmak üzere diğer birçok sokak araç girişine kapatılmalıdır.”

TURİSTLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Vatandaşlar, “Çevre esnafı yolun bir kısmını işgal ediyor. İşin içine araçlar da girince yürüyecek alan kalmıyor. Esnaf mecburen kaldırım ve yolu kullanıyor. Çevre esnafından bir şikâyetimiz yok. Bu sokakların araç girişine kapatılması hem çevre esnafının hem vatandaşların hem de tarihi mahalleyi ziyarete gelen turistlerin faydasına olacaktır.”

“ÇOK SAYIDA İNSAN ÖLEBİLİR”

“Burada olası bir kazada birçok can kaybı yaşanır. Bir aracın freni patlasa çok sayıda insan hayatını kaybeder. Turistler de bu tarz sıkıntılara alışkın olmadıkları için bazen zor anlar yaşadıkları oluyor. Sürücüler ile tartışmaya girebiliyorlar. İlgililer talebimiz dikkate alsın. Altındağ Belediyesi ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi hangisi ilgileniyorsa Koyunpazarı Sokak’ı trafiğe kapatsın” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA