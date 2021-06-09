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Araç muayene gecikme bedelleri yeniden düzenleniyor

Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak.
Araç muayene gecikme bedelleri yeniden düzenleniyor

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirlenecek.

TÜVTÜRK'ten AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak.

Muayene gecikme süreleri için bir sınır yok
31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu açıklayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için de bir sınır olmadığını duyurdu. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.

Öte yandan, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, söz konusu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirim imkanı getirildi. Böylece yapılandırmadan faydalanan ve bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir imkan doğuyor.

Her bir taşıt için MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Araç muayene hizmeti randevularının "www.tuvturk.com.tr" internet sitesinden, "0 850 222 88 88" numaralı çağrı merkezinden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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