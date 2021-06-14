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Araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu

9 Haziran'a kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanlara 31 Aralık 2021'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, yeniden hesaplanacak tutara göre ödeme imkanı tanınacak.
Araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu

Araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'la getirilen araç muayene gecikme bedellerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021'e kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak. Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.

Tebliğ uyarınca, zorunlu araç muayene tarihi kanunun yayımlandığı 9 Haziran'dan sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, araç muayene ücreti ile birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için yüzde 5 fazla tahsil edilecek.

Tahsilinden vazgeçilecek yüzde 5 fazla yerine hesaplanacak tutar tebliğde belirtilen formüle göre belirlenecek.

Kanundaki "22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süre için yüzde 5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz" hükmü, zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan tüm araç sahipleri için geçerli olacak ve hükümden yararlanılması için belirli bir tarih sınırı bulunmayacak. Buna göre, zorunlu araç muayene tarihi 3 Temmuz 2020 tarihinden önce olduğu halde muayeneyi 22 Mart 2020 tarihinden sonra yaptıranlar için 22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süreye yüzde 5 fazla hesaplanmayacak.

​​​​​​​Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ret ve iade edilmeyecek. Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, yüzde 5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarlar, belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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