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Araç muayene ihalesine ilişkin düzenleme yapıldı

Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılacak, yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılacak.
Araç muayene ihalesine ilişkin düzenleme yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, m​​​​​evcut imtiyaz sözleşmesine göre yapılmakta olan araç muayene hizmetinin sözleşme süresi sonunda kesintiye uğramaması için işleticinin Bakanlığa son sunduğu teminat mektupları imtiyaz sözleşme süresi bitimini takip eden 3 yılı kapsayacak.

Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılacak, yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

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