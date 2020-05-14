Araç piyasasında son durum ne? Otomobil fiyatları ne yönde seyrediyor? Sıfıra mı ikinci ele mi talep arttı?

ANODER Başkanı İlkay Kalkan, araç piyasasındaki tüm merak edilenlerle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının otomobil piyasasını nasıl etkilediği, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki son durum, bu süreçte talebin sıfıra mı yoksa ikinci ele mi kayacağı merak edilip araştırılıyor.

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, araç piyasasındaki tüm merak edilenlerle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

TALEP SIFIRA MI İKİNCİ ELE Mİ KAYDI?

Başkan Kalkan, koronavirüse rağmen otomotiv sektöründe özellikle ikinci elde hareketliliğin olduğunu ve salgından en az etkilenen sektörler arasında yer aldığını belirtti.

Bu süreçte diğer sektörlerde yaşanan durgunluktan dolayı otomotiv sektörüyle ilgilenenlerin sayısının bu süreçte arttığını ileri süren Başkan Kalkan, “Diğer sektörlerdeki durgunluktan dolayı bizim otomotiv sektörüyle çok ilgilenen oldu. Yani bizim dışımızda araç alım -satım işini internet üzerinden yapanlar biraz daha çoğaldı” dedi.

ARAÇ FİYATLARI NE YÖNDE SEYRETTİ?

“Koronavirüsten dolayı araç fiyatları ne yönde seyretti?” sorusuna ise Başkan Kalkan, “Salgın sürecinde araç fiyatların gerileyeceğini düşünüyordum; ancak araç fiyatlarında düşüş yaşanmadı. Bu durum beni de şaşırttı. İnternet üzerindeki araç satışında da sanal bir piyasa oluştu. Galericiler olarak piyasaya biz hakim olamıyoruz. Çok değişik fiyatlar var. 50 ila 100 bin TL arasındaki temiz araçlar için ‘şu fiyata satılır, şu fiyat eder’ diyemiyoruz. Kimi 5 bin lira kimi 10 bin lira fazla para istiyor” diye konuştu.

HANGİ OTOMOBİLLERE ZAM GELDİ

Başkan Kalkan, Mart ve Nisan ayında otomotiv markalarının toplam yüzden 10’dan fazla zam yaptığı bilgisini vererek şunları söyledi: “Ford’a, Nissan’a, TOFAŞ’a, FİAT’a ve diğer markalara geçtiğimiz aylarda zam geldi. Volkswagen, Ford, Nissan başta olmak üzere çok sayıda otomotiv firması Nisan ayında yüzde 6, Mart ayında yüzde 5 zam yaptı.”

YURTDIŞINDAN SIFIR ARAÇ TEDARİĞİ NE DURUMDA?

Kalkan, koronavirüsten dolayı otomotiv firmalarının üretime ara verdiğini, bundan dolayı sıfır araç tedariğinde gecikmeler yaşandığını anlatarak, “Yurtdışından sıfır araçların gelişi koronavirüs nedeniyle azaldı. Sıfır araca talep var ama araç ortada yok” sözlerini aktardı. Kalkan, bu durumdan ötürü taleplerin ikinci ele kayacağını söyledi.

KİRALAMALAR AZALDI

Araç kiralama fiyatlarının çok yükselmesiyle kiralama oranlarında düşüş yaşandığını kaydeden Başkan Kalkan, “Kiralama fiyatları çok yükselip kredi oranları da düşünce insanlar araba alıp borcunu ödemeyi bu dönemde daha fazla tercih etmeye başladı”

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PİYASADA DURUM NE OLUR?

Başkan Kalkan, normale dönüş ile önümüzdeki aylarda araç piyasasındaki hareketliliğin daha da artacağını kaydetti.

ARABA YATIRIM ARACI MI OLDU?

Arabanın artık bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Başkan Kalkan, “İyi günde alınıyor, kötü günde satılıyor. Otomotiv çeyrek altın gibi oldu deyim yerindeyse” dedi.

OSMAN AKDOĞAN /İLKSAYFA-