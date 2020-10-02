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Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Benzinin litre satış fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruşluk indirime gidildi.
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da 6,60 liraya, Ankara’da 6,63 ve İzmir’de 6,75 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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