  • BIST 1.553
  • Altın 439,462
  • Dolar 7,3803
  • Euro 8,9815
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 0 °C
»

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam bekleniyor. Artışın tamamının ÖTV'den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor.
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Fiyat artışının, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Elvan: Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik25 Ocak 2021 Pazartesi 10:11
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor25 Ocak 2021 Pazartesi 09:58
  • Küresel piyasalar Fed'i bekliyor25 Ocak 2021 Pazartesi 09:27
  • Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de yüzde 42 azaldı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:23
  • Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme süreleri ertelendi25 Ocak 2021 Pazartesi 09:05
  • Batı Afrika'ya Türk ürünleri sanal ortamda tanıtılacak24 Ocak 2021 Pazar 15:58
  • Akkuyu Nükleer AŞ: Santralin 100 kilometre yakınında diri fay hattı bulunmuyor24 Ocak 2021 Pazar 15:58
  • TCDD, bu yıl Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira harcayacak24 Ocak 2021 Pazar 15:56
  • Kilis'te 'Tekstilkent' sevinci yaşanıyor24 Ocak 2021 Pazar 15:56
  • Peugeot Türkiye'nin salgında tedarik sorununa karşı planı hazır24 Ocak 2021 Pazar 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti