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Aracın deposunu doldurtup kaçtı, 9 araca çarptı

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda hafif ticari aracının deposunu doldurduktan sonra kaçan yabancı uyruklu şüpheli, park halindeki 9 araca çarptıktan sonra yakalandı.
Aracın deposunu doldurtup kaçtı, 9 araca çarptı

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Adı henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu şüpheli, 51 AL 857 plakalı hafif ticari aracı ile Ece Mahallesindeki akaryakıt istasyonuna girerek, aracın deposunu doldurttu. Daha sonra ödeme yapmadan hızla olay yerinden aracına binerek uzaklaşan sürücüyü istasyon çalışanları başka bir araç ile takip ederken durumu polise bildirdi. Aracı ile kaçmak isteyen sürücü, park halinde bulunan 7 araca çarptı. İstasyon Caddesinde hızla ilerlerken 2 araca daha çarpan şüpheli, polis ve vatandaşların yardımı ile belediye meydanında durduruldu. Polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İstasyon Caddesi ve belediye meydanında trafikte bir müddet aksama yaşandı. Araç ise çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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