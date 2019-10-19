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Aracına zarar verip 'intikam yeni başladı' diye not yazdılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilen bir otomobile yakın yaya kaldırımına sprey boya ile yazılan ‘intikam yeni başladı’ notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi ise hiç kimseyle sorun yaşamadığını söyledi.
Aracına zarar verip 'intikam yeni başladı' diye not yazdılar

Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde Gökhan Urtekin’e ait park halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

'İNTİKAM YENİ BAŞLADI'

Bir süre sonra aracının başına gelen Gökhan Urtekin, aracının zarar gördüğünü ve sürücü kapısının yanındaki kaldırıma sprey boya ile yazılmış ‘intikam yeni başladı’ notunu okudu.

'ZORLAMIŞ AMA ÇALAMAMIŞ'

Olaydan şaşkınlık duyduğunu ifade eden Urtekin, “Arabama baktığımda zarar verilmiş olduğunu fark ettim. Teyibi cıvatalı olduğu için zorlamış ama çalamamış. Sanırım çalacak bir şey bulamayınca arabama zarar verip, arabamdaki sprey boya ile ‘intikam yeni başladı’ diye kaldırıma yazı yazmış olabilir.

Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bugüne kadar kimseye kötülüğüm olmadı. Kimseyle de bir alıp veremediğim yok, kimsenin malına da zarar vermedim. Arabam kapının önünde duruyor. İşe gidip geliyorum. Kime ne zararı dokunmuş hayret ediyorum” dedi.

'ÖZÜR DİLEMELİ'

Yaklaşık 2 bin lira zararının olduğunu ifade eden Urtekin, şüpheli kişinin, bir an önce zararını karşılayıp, özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.

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