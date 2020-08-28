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Aracında bulduğu sahipsiz 51 adet Cumhuriyet altınını polise teslim etti

İZMİT’te yaşayan Taner Çakırer (43) yaklaşık 10 gün önce hafif ticari aracının gözünde küçük bir poşet buldu.
Aracında bulduğu sahipsiz 51 adet Cumhuriyet altınını polise teslim etti

İzmit’te oturan Gültepeliler Derneği Başkanı Taner Çakırer yaklaşık 10 gün önce hafif ticari aracının gözünde bir poşet buldu. Bulduğu poşetin aracını emanet olarak verdiği arkadaşlarından birine ait olacağını düşünen Çakırer, poşeti açmadan yerine koydu. Bir süre çevresinde poşetin sahibini arayan Çakırer, sahibini bulamayınca merak edip poşeti açtı. Poşetin içerisinde 51 adet Cumhuriyet altını olduğunu gören Çakırer büyük şaşkınlık yaşadı. Kullandığı aracı başkanı olduğu derneğin işleri için çok sayıda kişiye emanet ettiği bu yüzden poşetin onlardan birine ait olabileceğini düşündüğünü belirten Çakırer, sahibini bulamayınca içi altın dolu poşeti polise teslim etti.

Yaşadığı olayın şaşkınlığını hala üzerinden atamadığını belirten Taner Çakırer, "Yaklaşık 10 gün önce aracımın şoför koltuğunda kapının yan tarafında bulunan gözden maske alacaktım. Elimi uzattığında ufak bir poşet gördüm. Benim değil diye çok da önemsemedim. Aradan bayağı zaman geçti, arkadaşlarıma sordum ‘Siz böyle bir poşet düşürdünüz mü’ diye. Çünkü benim olamayan bir şeyi açmak istemedim. En son bir aracımı emanet ettiğim bir arkadaşıma sordum onun da değilmiş. Sonra dedim ki artık açalım bir bakalım kiminse veririz. Sonra açıp bakınca içinde ciddi bir sayıda altın olduğunu gördük” dedi.

'ZERRE KADAR ŞÜPHE ETMEDİK'

Altınları gördükleri ilk andan itibaren sahibini bulmak için çaba harcadıklarını ifade eden Taner Çakırer sözlerine şöyle devam etti:

"Poşetin içerisinde toplamda 51 adet Cumhuriyet altını vardı. Bizler altını çok iyi bilen insanlar değiliz ama sordurduğumuzda Cumhuriyet altını olduğunu öğrendik. Piyasa değeri yaklaşık olarak 160 bin liranın üzerinde. Daha sonra yapmamız gerekeni yaptık ve polise verdik. Sürekli soruyorlar ‘Altını almak içinizden geçti mi?’ diye. Samimiyetle söylüyorum zerre kadar endişe etmedik. Ben zaten Gültepeliler Derneği’nin başkanlığını yapıyorum. Yanımda olan arkadaşlar da yönetim kurulu üyelerimiz. Biz yetimlere, düşkünlere, ihtiyaç sahiplerine hayatımızı adamış insanlarız. Zerre kadar şüphe etmeden bunu polislere teslim ettik. Zaten bayağı da zaman geçmişti üzerinden. Bugün de polislere teslim ettik”

'KAHRAMAN DİYENLER DE VAR, KERİZ DİYENLER DE VAR'

Olayın ardından çok sayıda kişinin kendisini aradığını ifade eden Çakırer, "Olayı duyup arayan

soranlar oldu. Beni arayanların arasında kahraman diyenler de var, keriz diyenler de var. Biz vicdanımızı dinliyoruz önemli olan da bu. Bu zamana kadar boğazımızdan haram lokma geçmedi. Allah da bize haram lokma nasip etmesin” diye konuştu.

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